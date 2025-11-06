EMŞAV Balıkesir hizmet binası açıldı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Balıkesir hizmet binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

EMŞAV Genel Koordinatörü Ahmet İmrek ve EMŞAV Balıkesir İl Başkanı Volkan Hedef, açılışta konuşma yaptı.

Karesi İlçe Müftüsü İsa Gürler tarafından şehitler ve gaziler için yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Murat Özer, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, MSÜ Kara Astsubay MYO Komutanı Tuğgeneral İsmail Analı, EMŞAV Genel Başkan Vekili Ahmet Kavlak ve şehit yakınları ile gaziler katıldı.