Emre Kaya Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına Atandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Emre Kaya, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına atandı ve göreve başladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Emre Kaya, göreve başladı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanan Osman Öztürk'ün yerine HSK kararnamesiyle Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya görevlendirildi.
Başsavcı Kaya, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevine başladı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel