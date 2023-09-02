Emre Aydın Bursa'da Sahne Aldı

Emre Aydın' Bursa'da sahne almak keyifli' dedi, elektrikler kesildi

BURSA - Türk rock müziğinin sevilen ismi Emre Aydın, dün akşam Bursa Açıkhava Tiyatrosu'da sahne aldı. Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendiren Aydın, 'Bursa'da sahne almak keyifli' dediği an da elektriklerin kesilmesiyle birlikte Bursa dinleyicileri ile unutulmaz bir gece yaşadı.

Türk rock müziğinin sevilen ismi Emre Aydın, dün akşam Bursa Açıkhava Tiyatrosu'da sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarını Bursalılar için seslendiren Aydın'ın Bursa dinleyicisi şarkılarına eşlik etti.

'Kim Dokunduysa O'na Git' şarkısı ile sevenlerini selamlayan Aydın, 'Hoşçakal', 'Beni vurup yerde bırakma' gibi klasikleşmiş şarkılarını söyleyen Aydın, Barış Manço'nun 'Anlıyorsun değil mi?' şarkısının ardından "Özkan Uğur'a sevgiler" diyerek Mazhar Fuat Özkan'ın 'Sakın Gelme' parçalarını da seslendirdi.

'Bursa'da çalmak çok keyifli dedi' elektrikler kesildi

Şarkı aralarında Bursa dinleyicisi ile hasret gideren Emre Aydın, Bursa'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdiği esnada talihsiz bir olay yaşandı ve elektrikler kesildi. Emre Aydın ; 'Bu salonda çalmak çok keyifli. Bu akşam da burada olduğumuz için çok teşekkür ederiz. Çok güzel görünüyorsunuz. Müzik yapmak, sahnede canlı müzik yapmak çok güzel ama bazı seyircilere daha büyük bir hevesle geliyoruz. O salonlardan bazı salonlara öyle geliyoruz 'dediği esnada elektrikler kesildi ve seyirciler hayretler içinde kaldı.

Tüm müzikseverler telefonlarının ışıklarını açarak sahneyi aydınlattı ve Emre Aydın'ın en sevilen şarkılarından birisi olan 'Git' şarkısını Bursalılar ile seslendirdi. O görüntüler ünlü şarkıcıyı duygulandırdı. Arıza giderildikten sonra sahneden seyircilere seslenen Emre Aydın ; "Tam diyecektim ki 'bu salona çok keyifle geliyoruz' diye, Bursa seyircisine büyük keyifle çalıyoruz. Söylediklerimin altının ne kadar dolu olduğunun da kanıtı oldu aslında, süpersiniz." diyerek şarkıyı yeniden seslendirdi. Kendisine eşlik eden binlerce Bursalı müziksever Emre Aydın şarkıları ile mest oldu.

Bursa'da adeta hüzünlü bir gece yaşatan ünlü sanatçı, konser sonunda Bursalılara teşekkür etti.