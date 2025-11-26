Emre Altuğ, 'Bir Pop Masalı' ile Sahneye Dönüyor

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Emre Altuğ, geçmiş sezonlarda büyük beğeni toplayan "Bir Pop Masalı" projesiyle tekrar sahneye çıkıyor.

Türk pop müziğinin 70 yıllık tarihini kapsayan "Bir Pop Masalı" sahne şovu, 27 Kasım'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında müzikseverlere 120 dakikalık bir deneyim sunacak olan Altuğ, 20 kişilik "big band" orkestrası ve 40 kişilik kadın korosuyla sahne alacak.

"Bak Bir Varmış Bir Yokmuş", "Sessiz Gemi", "Kim Ne Derse Desin", "Senden Benden Bizden" gibi eserlerin de seslendirileceği konserde Altuğ, dinleyicileri bir zaman yolculuğuna çıkarmayı amaçlıyor.

Sena Şener ve Hakan Aysev'in konuk sanatçı olarak dahil olacağı etkinlikte Altuğ, Zeki Müren, Ajda Pekkan ve Nilüfer gibi önemli isimlerin şarkılarını da seslendirecek.