Mühendis Tek-Sen Genel Başkanlığına Emrah Atak seçildi

Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu 1. Olağan Genel Kurulu'nda Emrah Atak, Genel Başkan olarak seçildi. Atak, altyapıyı kuran mühendislerin sesinin duyulacağını ve refah payı taleplerinin güçlü bir şekilde savunulacağını belirtti.

Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu Genel Başkanlığına Emrah Atak seçildi.

Kamu kurumlarındaki mühendis, mimar, şehir plancı ve teknik hizmet personelinin örgütlü olduğu Mühendis Tek-Sen Konfederasyonunun 1. Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapıldı.

Konfederasyonun Kurucu Genel Başkanı Başak Komar'ın açılış konuşmasıyla başlayan Genel Kurul, divan seçimiyle devam etti.

Oylama sonucunda Genel Başkanlığa Emrah Atak seçildi.

Atak, yaptığı konuşmada, "Şunu çok net söylüyorum, bu ülkenin altyapısını kuran insanların sesi, artık fısıltı olmayacak. Refah payı talebimiz güçlüdür ve bu konuda geri adım atmayacağız. Çünkü biz sadece bugünü değil, yarını da savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konfederasyonun yeni dönemine ilişkin yol haritasını da açıklayan Atak, bürokrasi ve karar vericilerle doğrudan, Meclis ve milletvekilleriyle güçlü temas kuracaklarını, örgütlenme ve saha çalışmaları ile medya ve kamuoyunda görünürlüğe önem vereceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
