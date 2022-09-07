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Emniyet şeridindeki kamyonete otomobille çarpan Hamdi öldü

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Emniyet şeridindeki kamyonete otomobille çarpan Hamdi öldü

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, emniyet şeridinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü Hamdi Arslan (19), hayatını kaybetti.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, emniyet şeridinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü Hamdi Arslan (19), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 yolunun Yenibedir köyü yakınlarında meydana geldi. Lüleburgaz'dan Çorlu'ya giden Hamdi Arslan'ın kullandığı 39 NC 350 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki 34 BGK 950 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hamdi Arslan'ın cansız bedeni, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran - Güncel

Hamdi Arslan Lüleburgaz Güncel Haberler

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