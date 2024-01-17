Emniyet şeridinde bekleyen otomobile beton mikseri çarptı: 1 ölü

ANTALYA'da, kardeşiyle yolculuk yaparken emniyet şeridinde dörtlü ikaz lambasını yaktıkları otomobilin arkasında bekleyen Doğan Gündüz, beton mikserinin çarpması sonucu öldü. Kardeşi Atilla Gündüz ise mikseri fark edip son anda kaçıp kurtuldu.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Kumluca ilçesi Hasyurt Mahallesi Kumluca Finike D-400 kara yolunda meydana geldi. 34 KY 9898 plakalı otomobille tatil için Kaş'taki yazlıklarına giden Atilla ve Doğan Gündüz kardeşler, TIR Parkı Kavşağı yakınında dinlenmek için emniyet şeridinde durakladı. Dörtlü ikaz lambasını yakan Gündüz kardeşler, otomobilin arka tarafında, yol kenarında mola verdi. Bu sırada, Kumluca'dan Finike istikametine ilerleyen M.Y. yönetimindeki 65 ACB 351 plakalı beton mikserinin çarptığı Doğan Gündüz hayatını kaybetti, mikseri fark eden Atilla Gündüz ise son anda kaçıp yara almadan kurtuldu. Otomobile de çarpan mikser, refüje vurup devrildi. Mikserin sürücüsü M.Y., gözaltına alındı.