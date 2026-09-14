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Emniyet Müdürü, şehit çocuğunu okuldan özel harekat aracıyla alıp evine bıraktı

Emniyet Müdürü, şehit çocuğunu okuldan özel harekat aracıyla alıp evine bıraktı
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KAYSERİ Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 2026- 2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde, şehit polis memuru İlhan Odabaşı’nın kızı Elif’i özel harekat aracıyla okuldan alarak evine bıraktı.

KAYSERİ Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 2026- 2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde, şehit polis memuru İlhan Odabaşı'nın kızı Elif'i özel harekat aracıyla okuldan alarak evine bıraktı.

Kentte, 2026-2027 eğitim öğretim döneminin ilk gününde binlerce öğrenci okula başladı. İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 2019 yılında şehit olan polis memuru İlhan Odabaşı'nın kızı Elif'i öğrenim gördüğü okuldan alarak özel harekat aracına bindirdi. Elif, konvoy ve sirenlerle eğitim gördüğü okuldan evine getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde İl Emniyet Müdürümüz Sayın Atanur Aydın, 02.03.2019 tarihinde Kayseri'de görevliyken uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru İlhan Odabaşı'nın kıymetli kızı Elif Odabaşı'yı öğrenim gördüğü Osman Ulubaş Melikgazi Ortaokulu'ndan alarak evine bıraktı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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