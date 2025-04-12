Emniyet müdürü çaldı, dinleyiciler duygusal anlar yaşadı

TUNCELİ - Tunceli Emniyet Müdürü Hakan Duman, Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda eline bağlama alıp 'Ah Yalan Dünya' parçasını çaldı. O anlar izleyenlerin tüylerini diken diken ederken, şehit yakınları duygusal anlar yaşadı.

Tunceli'de, Polis Haftası münasebetiyle Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından polislere moral motivasyon gecesi düzenlendi. Munzur Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Vali Tekbıyıkoğlu'nun yanı sıra, kamu kurum müdürler, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte Tunceli Emniyet Müdürü Hakan Duman, protokolden çıkarak sahneye geldi. Burada mesai arkadaşlarının yanına geçen Emniyet Müdürü Duman, eline bağlama alıp 'Ah Yalan Dünya' parçasını çalmaya başladı. Polis memurunun şarkıyı söylemesi ile birlikte salonda bulunanların tüyleri diken diken oldu. Duygusal anların yaşandığı resitalde protokol üyeleri ve şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı.