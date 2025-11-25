Haberler

Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Aydoğdu Mahallesi'nde İncelemelerde Bulundu

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Aydoğdu Mahallesi'nde Roman vatandaşların taleplerini dinledi ve emniyet çalışmaları hakkında bilgi verdi. Turanlı, vatandaşlarla bir araya gelerek huzur ortamını güçlendirmek için sahada olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, kentte Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Aydoğdu Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Turanlı, Aydoğdu Mahallesi Muhtarı Hasan Kubilay ile bir araya gelerek mahallenin taleplerine ilişkin bilgi aldı.

Sakinlerle sohbet eden Turanlı, emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalar ve huzur ortamının güçlendirilmesine yönelik uygulamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çocuklarla da bir süre sohbet eden Turanlı, sahada olmaya devam edeceklerini belirterek, Tekirdağ'ın huzuru için vatandaşlarla buluşmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Ziyarette Turanlı'ya emniyet müdür yardımcıları ile şube müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
