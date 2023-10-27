KYK yurdundaki asansör kazasında üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde öğrenciler sokaklara indi. Aydın'da da bir grup genç yürüyüş yapmak istedi ancak il emniyet müdür yardımcısı, ekiplere talimat vererek engel oldu. Bu esnada kalabalık içerisinden bir genç "Sizin çocuğunuz ölseydi aynı şeyi yapacak mıydınız?" sorusunu yöneltince ortam bir anda buz kesti.

Emniyet müdür yardımcısı, protesto için toplanan gençleri dağıtırken kalabalıktan can alıcı bir soru geldi

Aydın'da dün KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansör düşmesi sonucu üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetti. Bu acı olayın ardından kentte toplanan bir grup genç, protesto gösterisinde bulunmak istedi. Ancak il emniyet müdür yardımcısı ekiplerle birlikte olay yerine gelerek gençlerden dağılmalarını istedi.

ORTAMI BUZ KESTİREN SORU

Olay çıkarmadan dağılacaklarını ifade eden gençlerden biri, il emniyet müdür yardımcısına "Sizin çocuğunuz ölseydi aynı şeyi yapacak mıydınız?" sorusunu yöneltti. Bu soru karşısında ne diyeceğini bilemeyen emniyet müdür yardımcısı, bir süre bekledikten sonra "Evet arkadaşlar buyurun" demekle yetindi.