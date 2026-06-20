Polis Babalara Duygu Dolu Sürpriz

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Babalar Günü dolayısıyla teşkilatta görevli babalara çocuklarının hazırladığı video mesajlar izletildi.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, farklı birimlerde görev yapan personelin kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz şekilde ekrana yöneldiği anlar yer aldı.

Çocuklarının sevgi dolu sözleri ve kutlama mesajlarıyla karşılaşan polisler duygu dolu anlar yaşadı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sürprizler vardır ki kalplere dokunur. Babalar Günü'ne özel olarak polis babalarımız için hazırlanan anlamlı sürpriz, duygu dolu anlara sahne oldu. Evlatlarının sevgi dolu mesajları ve içten kutlamalarıyla karşılaşan kahraman personelimiz, unutulmaz anlar yaşadı. Gurur, sevgi ve mutluluk bir aradaydı. Başta aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli babaları olmak üzere, teşkilat mensuplarımızın ve tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun."