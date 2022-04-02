Süleyman Soylu talimat verdi! EGM, atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişikliğe gidiyor

Ramazanın ilk sahurunu Ankara'nın Mamak ilçesinde polis ve bekçilerle yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yönetmelikle ilgili "Arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler ve bu çerçevede daha neler yapılabilir diye konuşulduğunda şöyle bir şey daha ortaya çıktı, doğuyu bir bölge, batıyı bir bölge olabilecek şekilde çalışmanın Emniyet Genel Müdürümüz, ilgili arkadaşlarımız tarafından yapılması hususunda karara vardık." açıklamasını yaptı.

EGM MÜDÜRÜ BAŞKANLIĞINDA YÜRÜTÜLECEK

Emniyet personelinden gelen talepler doğrultusunda, İçişleri Bakanı Soylu'nun talimatı ile başlatılan çalışma ile yönetmelik değerlendirmeye alındı. Çalışma, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın başkanlığında, Personelden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Personel Dairesi Başkanı ile ilgili personel tarafından yürütülecek.

GÖREV YERLERİ DÖRT GRUBA ÇIKARILMIŞTI

16 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan yeni yönetmelikte, görev yerleri 2 bölgeden 4 gruba çıkarılmıştı. Mevcut uygulamadaki 1. Bölge (Batı) ve 2. Bölge (Doğu) olarak iki bölgeye ayrılan iller; kendi arasında 2 gruba ayrılmış, iller toplam 4 grupta sınıflandırılmıştı. Uygulamaya 01.01.2024 tarihinden itibaren kademeli olarak geçiş yapılması öngörülmüştü.

İhlas Haber Ajansı / Güncel