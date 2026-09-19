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Emniyet Genel Müdürlüğünden "Gaziler Günü" programı

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Emniyet Genel Müdürlüğünden 'Gaziler Günü' programı
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Emniyet Genel Müdürlüğünce, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programa Emniyet Teşkilatı mensupları, gaziler ve gazilerin aileleri katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Daha sonra Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, gazilere hitapta bulundu.

Çalışkan, gaziliğin tarif edilemeyecek bir ünvan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gaziler, gazilik bizim memleketimizin mühürleri. Bu memleketin sahibiysek şehitlerimiz ve gazilerimizle, tapu senedi gibi duran bu gazilerimizle bu memleketin, bu hürriyetin sahibiyiz. Tabii gazilik ve şehitlik öyle istenerek olan, talep ettiğinizde verilen bir şey değil. 1991'den beri terörle mücadele dahil en zor görevlerde çalıştım ama bana ne gazilik nasip oldu ne şehitlik. Bu ikisi Cenabı Allah'ın takdiriyle olan şeyler."

Polisliğin çok zor bir meslek olduğunu ifade eden Çalışkan, teşkilat içerisindeki sosyal hizmetler birimlerinin bu konuda çok önemli olduğunu vurguladı.

Çalışkan, konuşmasını şair Orhan Şaik Gökyay'ın "Bu Vatan Kimin" şiirini okuyarak tamamladı.

Konuşmanın ardından gaziler ve gazi aileleri için yemek verildi.

Kaynak: AA
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