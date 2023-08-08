Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı'ndan Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne yeni atama

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı'ndan Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne tayin edilen Dr Sabit Akın Zaimoğlu törenle göreve başladı. Zaimoğlu, ilk mesaisinde müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile toplantı yaptı.