Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı'ndan Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne yeni atama
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı'ndan Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne tayin edilen Dr Sabit Akın Zaimoğlu törenle göreve başladı. Zaimoğlu, ilk mesaisinde müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile toplantı yaptı.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı'ndan Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne tayin edilen Dr Sabit Akın Zaimoğlu törenle göreve başladı.
Zaimoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki Emniyet Müdürlüğü binasında tören mangası karşıladı. Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile tanışıp tek tek tokalaşan Zaimoğlu göreve başladı.
Zaimoğlu ilk mesaisinde müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile toplantı yaptı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel