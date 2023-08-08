Üye Girişi
Haberler

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı'ndan Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne yeni atama

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı'ndan Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne tayin edilen Dr Sabit Akın Zaimoğlu törenle göreve başladı. Zaimoğlu, ilk mesaisinde müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile toplantı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı'ndan Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne tayin edilen Dr Sabit Akın Zaimoğlu törenle göreve başladı.

Zaimoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki Emniyet Müdürlüğü binasında tören mangası karşıladı. Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile tanışıp tek tek tokalaşan Zaimoğlu göreve başladı.

Zaimoğlu ilk mesaisinde müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile toplantı yaptı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Bursa Emniyet Müdürlüğü Sabit Akın Zaimoğlu Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title