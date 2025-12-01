Emmanuel Macron, Çin'e Resmi Ziyarette Bulunacak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 3-5 Aralık tarihleri arasında Çin'e resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti ile gerçekleştirilecek.
BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 3-5 Aralık tarihleri arasında Çin'e resmi ziyarette bulunacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.
Kaynak: Xinhua / Güncel