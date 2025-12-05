Haberler

10 bin lira için dehşet saçtı! Emlakçı komisyon alamadığı adamın oğlunu vurdu

Güncelleme:
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir emlakçı, 10 bin liralık satış komisyonunu ödemeyen adamın oğlunu markette silahla vurdu. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bağcılar'da, iddiaya göre Erdol G.'nin evini satan emlakçı, satış komisyonu olan 10 bin liranın ödenmediği gerekçesiyle oğlu Furkan G.'yi (21) çalıştığı markette silahla vurdu. Başından vurularak ağır yaralanan Furkan G. hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Aralık'ta meydana geldi. İddiaya göre, evlerini satan Erdol G. ile satış işlemini yapan emlakçı arasında komisyon tartışması yaşandı.

10 BİN LİRALIK KOMİSYON KAVGASI

Emlakçı, satıştan alması gereken 10 bin liralık komisyonun ödenmediğini öne sürerek baba Erdol G.'yi aradı. Ailenin büyük oğlu Mustafa G. ise komisyonu ödediğini söyledi. Komisyonun ödenmediğini iddia eden emlakçı, bir süre sonra baba ve iki oğlunun işlettiği markete geldi.

SİLAHINI ÇEKİP VURDU

Müşteri gibi davranarak alışveriş yapan saldırgan, kasanın bulunduğu bölüme gelip bir müşterinin arkasında bekledi. Ardından belinden çıkardığı silahla kasada duran Erdol G.'nin küçük oğlu Furkan G.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Furkan G., boynundan vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan, olay sonrası etrafa ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Furkan G., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın yaya olarak markete geldiği, raflardan ürün alarak kasaya yöneldiği ve bir müşterinin arkasında beklediği görüldü. Şüphelinin, bu sırada belindeki silahı çıkarıp Furkan G.'ye ateş ettiği ve ardından kaçtığı anlar yer alırken polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıismail athan:

şiddeti kınıyorum fakat emlakçılar bir satışı gerçekleştirmek için hem alıcıyı bolmak hem satıcıyı bolmak hem satıcıyı ikna etmek için hem alıcıyı ikna etmek için büyük emekler veriyor. Avrupa'da komisyon vermeme suçu direk cezaevi olup komisyoncuyu direk kuruyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
