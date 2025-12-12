Haberler

Dayısının öldürdüğü Deniz, toprağa verildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde emlakçı İlhan S., yeğeni Deniz Şişman'ı tabancayla vurup öldürdü. Olayda başka yaralılar da var. İlhan S. intihar girişiminde bulundu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde emlakçı dayısı İlhan S.'nin (58) tabancayla vurup öldürdüğü Deniz Şişman (39), toprağa verildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Saray Mahallesi'nde meydana geldi. İlhan S., yeğeni M.Ş.'yi (36) evinde tabancayla vurup, Yunus Emre Caddesi'nde yeğenleri ile ortaklığı bulunan emlak ofisine gitti. İlhan S., önce yeğeni Deniz Şişman'ı ardından ofisin önünde oturan eniştesi Ş.Ş.'yi (65) tabancayla vurdu. Emlak ofisinden çıkıp, arka sokaktaki Çelikler Süleymaniye Camisi'nin avlusuna giden İlhan S., burada aynı tabancayla göğsüne ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerlerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 4 yaralı, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Deniz Şişman, kurtarılamadı. Deniz Şişman'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından Alanya Belediyesi morgundan alınıp Cikcilli Mezarlığı'nda toprağa verildi. İlhan S., diğer yeğeni M.Ş. ve eniştesi Ş.Ş.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
