Emlak Ofisi Ortakları Tutuklandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in neden olduğu cinayetler sonrası, emlak satış ofisi ortakları Kadir Sözen, Kemal Yıldız ve Emre Bekir Güle tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Balıkesir'in Edremit ilçesinde cezaevi firarisi olarak aranırken 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan Mustafa Emlik'i (36), yanlarında 'gayriresmi' olarak çalıştırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan emlak satış ofisi ortakları Kadir Sözen, Kemal Yıldız ve Emre Bekir Güle, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT, (Balıkesir),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel