Emlak Ofisi Ortakları Tutuklandı

TUTUKLANDILAR

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cezaevi firarisi olarak aranırken 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan Mustafa Emlik'i (36), yanlarında 'gayriresmi' olarak çalıştırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan emlak satış ofisi ortakları Kadir Sözen, Kemal Yıldız ve Emre Bekir Güle, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT, (Balıkesir),