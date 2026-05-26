Haberler

Sarıyer'de denizde baygınlık geçiren kadının kurtarılma anı kamerada

Sarıyer'de denizde baygınlık geçiren kadının kurtarılma anı kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer Emirgan Sahili'nde denize giren Tülay Bayrak baygınlık geçirdi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anı cep telefonuyla kaydedildi.

SARIYER Emirgan Sahili'nde yüzmek için denize giren Tülay Bayrak baygınlık geçirdi. Bayrak'ın sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı anlar cep telefonuyla kaydedilirken, bilinci açık olduğu öğrenilen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 08.50 sıralarında Sarıyer Emirgan Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tülay Bayrak yüzmek için denize girdi. Bunun üzerine suda baygınlık geçirmeye başlayan Bayrak'ı gören kişiler yardıma koştu. Çevredekiler kadını su üstünde tutarak ekiplerin gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve acil sağlık ekipleri geldi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan Tülay Bayrak'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Bilinci açık olduğu öğrenilen Bayrak, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayrak'ın kurtarılma anı ise çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı

Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Yeni açıklama geldi! Kılıçdaroğlu'ndan manidar bayram mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerinin keyfini yerine getirecek dev indirim geliyor
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi, refüjden atlayarak gözden kayboldu

Son görüntüleri bu oldu
Torino, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullandı

Türkiye'ye dönecek mi deniyordu, dönmedi! Milli yıldızımız imzayı attı
Japonya'da festivalde at kalabalığın arasına daldı: 6 yaralı

Hızla gelip kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda yaralı var
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki rakibi ABD'nin kadrosu belli oldu

Rakibimiz ABD'nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

Icardi'ye dev teklif! Duyar duymaz cevapladı