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Emirdağ’da Sağlık Ulaşımına Büyük Yatırım: 1,5 Kilometrelik Hastane Yolunda Sıcak Asfalt Serimi Başladı

Emirdağ’da Sağlık Ulaşımına Büyük Yatırım: 1,5 Kilometrelik Hastane Yolunda Sıcak Asfalt Serimi Başladı
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Emirdağ Devlet Hastanesi'ne ulaşımı güvenli ve konforlu hale getirmek için başlatılan yol yapım çalışmalarında sıcak asfalt serimine geçildi. Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, çalışmaları yerinde inceledi.

Yeni hizmet binasında vatandaşlara hizmet veren Emirdağ Devlet Hastanesi'nin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla başlatılan yol yapım çalışmalarında sıcak asfalt serimi başladı. Çalışmaları yakından takip eden Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, sahada incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.

Emirdağ'ın ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik kapsamlı yatırımlar çerçevesinde, yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaki hastane yolunun tüm altyapı işlemleri, kaldırım ve bordür çalışmaları ile PMT serimi tamamlandı. Başlayan sıcak asfalt serimiyle birlikte Emirdağ Devlet Hastanesi'ne ulaşımın daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü bir standarda kavuşması hedefleniyor.

HASTANE YOLUNDA SON AŞAMAYA GELİNDİ

Emirdağ Devlet Hastanesi'ne ulaşımı sağlayan güzergahta yürütülen yol yapım çalışmalarında önemli bir aşama tamamlandı.

Yaklaşık 1,5 kilometrelik yolda altyapı işlemleri, kaldırım ve bordür çalışmaları ile PMT serimi tamamlanırken, ekipler sıcak asfalt serimine başladı.

BAŞKAN KOYUNCU ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, hastane yolunda sürdürülen çalışmaları sahada inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Bölgedeki trafik akışını rahatlatacak ve hastaneye erişimi kolaylaştıracak çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten Koyuncu, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların sürdüğünü ifade etti.

KOYUNCU: YENİ HASTANEMİZE YAKIŞIR ULAŞIM ALTYAPISI KAZANDIRIYORUZ

Başkan Koyuncu, "Yeni Devlet Hastanemize yakışır bir ulaşım altyapısını ilçemize kazandırıyoruz. Hastanemize ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla başlattığımız çalışmalarda artık son aşamaya geldik. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.

Koyuncu, "Emirdağ'ın her noktasında olduğu gibi burada da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını önceleyen, kalıcı ve nitelikli hizmetleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Hastane yolumuz tamamlandığında hemşerilerimiz çok daha güvenli ve konforlu bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşabilecek. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.




Kaynak: Haber Platformu
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