Emirdağ'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 4 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan iki kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
L.G. (39) idaresindeki 03 AG 867 plakalı otomobil, Karaağaç köyü yakınlarındaki kavşakta, A.K.Ö'nün (41) kullandığı 03 AGV 357 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki F.Ç. (71) ile H.Ç. (33) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan F.Ç. ile H.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel