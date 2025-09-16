Haberler

Emirdağ'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, 82 yaşındaki sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

E.T., (82) idaresindeki 26 PZ 673 plakalı otomobil, Daydalı köyü yakınlarında kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Seren Serengil'den yıllar sonra gelen Emrah itirafı

Seren Serengil seneler sonra asıl bombayı patlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson'un en sevdiği Türkçe kelime ortaya çıktı

En sevdiği Türkçe kelime bakın neymiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.