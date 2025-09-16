Emirdağ'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, 82 yaşındaki sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
E.T., (82) idaresindeki 26 PZ 673 plakalı otomobil, Daydalı köyü yakınlarında kontrolden çıkıp şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel