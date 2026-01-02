Eminönü'nde otomobil önce motosiklete ardından dükkanın önündekilere çarptı; 4 yaralı

Emin YEŞİL-Hiba HAKBİLİR/ Fatih Eminönü'nde ara sokaktan çıkan otomobil, önce üzerinde iki kişinin olduğu motosiklete ardından dükkanın önündekilere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel