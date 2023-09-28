Eminönü'nde tanımadığı şahsı denize atarak ölümüne sebep olan sanığa 25 yıl hapis cezası

İSTANBUL - Eminönü Sahili'nde tanımadığı şahsı denize atarak ölümüne sebep olan Serdal Akar'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanığın 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Eminönü'nde 22 Nisan 2021'de oturduğu sahilde tanımadığı Ahmet Uzun'a yumruk atarak denize düşürüp boğulduğu gerekçesiyle yargılanan Serdal Akar'ın davası karara bağlandı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Serdal Akar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Son savunmasını yapan sanık Akar, "Maktulün yüzme bilmediğini bilmiyordum, çok pişmanım" dedi. Müşteki avukatı ise beyanında maktulün deniz kenarında otururken kendi halinde istirahat ettiğini, sanığa karşı herhangi bir eylemi olmadığını belirtti. Beyanının devamında sanık Serdal Akar, çocuğu denize atmak istediğini fakat annesi bağırınca atamadığını itiraf ederek, çocuğu denize atamayınca maktule yönlendiğini söyledi. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, maktul Ahmet Uzun'un boğularak öldüğünün belirtildiği, bu sebeple sanığın eylemi ile maktulün ölümü arasında bir bağ olduğunu söyledi. Açıklanan mütalaada, sanık Serdal Akar'ın 'kasten öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Serdal Akar'ın 'olası kast ile öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, sanık Serdal Akar'ın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarından dolayı indirim uygulamadı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Ahmet Uzun Sirkeci'nin 22 Nisan 2021 tarihinde, Kadıköy iskelesinin yakınında deniz kenarındaki kaldırımda oturduğu, o esnada sanık Serdal Akar'ın bir çocuğu kucağına aldığı ve deniz kenarındaki kaldırıma bıraktığı anlatıldı. Ardından sanık Serdal'ın maktul Ahmet'in yanına geldiği, aralarında bir tartışma yaşanmadan maktulün yüzüne yumruk attığı ve bacağından tutarak denize attığı aktarıldı.

İddianamenin devamında, sanık Serdal Akar'ın olay yerinden kaçtığı ve bir saat sonra kıyafetlerini değiştirip tekrardan olay yerine geldiği ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Sanık Serdal Akar'ın olayın başlangıcından itibaren akıl hastası olduğuna dair oluşturduğu savunma kurgusuna savcılıkça itibar edilmediği aktarıldı. Savcılık, sanık Serdal Akar'ın 'olası kastla adam öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapsini istedi.