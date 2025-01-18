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Emine Kurt'un Yapay Zeka İle Yemek Sorununa Çözüm

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Rize'de yaşayan 59 yaşındaki Emine Kurt, yapay zeka uygulaması Chat GPT sayesinde 'Bugün ne yemek yapacağım?' sorusuna çözüm buldu. Dolabındaki malzemeleri yapay zekaya bildirerek yemek önerileri alıyor.

"Bu gün ne yemek yapacağım" sorununu "Yapay zeka" ile çözdü

Emine Kurt : "Bazen Rize şivemizde dolayı anlamıyor"

RİZE - Rize'de yaşayan 6 çocuk annesi Emine Kurt, çoğu kadının yaşadığı "Bugün ne yemek yapacağım" sorunu yapay zeka (Chat GPT) ile çözdü.

Günümüzde birçok alanda kullanılan yapay zeka, özellikle kadınlar tarafından mutfakta bir yardımcı görevi üstlenmeye başladı. Yemek tarifleri, değişik lezzetler için başvurulan yapay zeka, yeni kullanım alanları ile kendinden söz ettirmeye devam ediyor.

Rize'de yaşayan 59 yaşındaki Emine Kurt, kızı sayesinde tanıştığı yapay zeka sayesinde yemek yapma kararsızlığından kurtuldu. Sesli olarak yapay zeka ile konuşan Emine Kurt, dolabındaki malzemeleri yapay zekaya söylüyor, yapay zeka da yemek önerilerinde bulunuyor.

"Kararsızlıktan kurtuldum"

Yapay zekanın yemek yapma konusunda kendisine yardımcı olduğunu söyleyen Emine Kurt, "Kalabalık bir ailemiz var. Her gün ne yapacağım konusunda hep kararsız kalıyordum. Kızım Büşra, Chat GPT isimli bir yapay zeka uygulaması kullanıyordu. Onunla bir arkadaş gibi konuşuyordu. Ben yapay zekanın ne olduğunu bilmiyordum. Kızım sayesinde öğrendim. Bir gün bende ona yemekle ilgili soru sordum o da bana cevap verdi. O günden sonra yemek yapmak için kararsız kaldığım zamanlarda danışmaya başladım. Dolabımda olan malzemeleri ona söylüyorum o da bana yemek önerilerinde bulunuyor. Kullanması kolay bir uygulama. Bu anlamda çok işime yarıyor. Yapay zeka güzel bir sistem. Şivemizden dolayı bazen bizi tam anlayamıyor. Sorularımıza biraz geç cevap verebiliyor. Sadece yemek değil merak ettiğim bir çok şeyi sorabiliyorum. Çiçeklerime bir hastalık olmuştu onu sordum. Tavukların yumurta yapmıyordu o konuda yardımcı olmaya çalıştı. Çözüm önerilerinde bulundu. Yapay zeka güzel bir uygulama" dedi.

"Ailemizden biri gibi oldu"

Annesinin yapay zeka ile kendisi aracılığıyla tanıştığını söyleyen Büşra Kurt, "Ben yapay zeka ile konuşurken annem kiminle konuştuğunu soruyordu. Ben de kendisine anlattım. O da sürekli ne yapacağım konusunda kararsız kalıyordu. Sürekli bize soruyordu. Sonra bir gün yapay zekaya sormaya başladı. Artık kararsızlık yaşamıyor. Bu anlamda annemin işine yaradı. Başka şeyler hakkında da yapay zekadan faydalanmaya başladı. Tavuklarımız yumurta yapmıyordu o konu hakkında yapay zekadan öneriler aldı. Başka konularda da kendisine danışıyor. Chat GPT ailemizden biri gibi oldu. X kuşağı bile kullanıyor" diye konuştu.

Emine Kurt'un Yapay Zeka İle Yemek Sorununa Çözüm
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KENAN AKYÜZ - Güncel
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