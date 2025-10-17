Haberler

Emine Erdoğan, UNECE İcra Sekreteri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile bir araya geldi. Görüşmeye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da katıldı. Görüşmede, sürdürülebilir toplu konutlar, ormanların sürdürülebilir bir şekilde korunması, moda sektöründe sürdürülebilir üretimi tesis etme ve atık yönetimini yaygınlaştırma konuları ele alındı.

UNECE İcra Sekreteri Tatiana Molcean, Türkiye'nin çok hızlı adımlar atan, sonuç alan bir ülke olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de forumdan büyük bir heyecan duyduğunu belirten Molcean, Emine Erdoğan'ın yaptığı işleri yakından takip ettiğini vurguladı. Türkiye'nin sürdürülebilirlik konusunda çok güzel bir geçmişi olduğunu, bölgedeki diğer ülkelere örnek olabileceğini, özelikle kamu-özel sektör ilişkisi konusunda öne çıktığını kaydeden Molcean, Azerbaycan-Özbekistan gibi ülkelerle paylaşabileceklerini söyledi. Molcean, UNECE gıda maddelerinin taşınması, saklanması, depolanması gibi konularda standartlar geliştirdiklerini belirtti.

