Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı'nın Eşi Fatima Maada Bio ile Görüştü

Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı'nın Eşi Fatima Maada Bio ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 4. Resmi Toplantısı için İstanbul'da bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ile bir araya geldi. Görüşmede, Sıfır Atık Vakfı'nın yürüttüğü projeler ve uluslararası iş birlikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 4. Resmi Toplantısı"na katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret eden Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat iş birliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamındaki Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 4. Resmi Toplantısına katılmak üzere İstanbul'da bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ile görüştü.

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Sıfır Atık Forumu ve BM Sıfır Atık Danışma Kurulumuzun Dördüncü Resmi Toplantısı vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden Sierra Leone Devlet Başkanı'nın eşi, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyemiz, değerli dostum Fatima Maada Bio ile bir araya gelmekten mutluluk duydum." ifadelerini kullandı.

