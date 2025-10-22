Haberler

Emine Erdoğan, Katar'da İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, Katar'da İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katar'da İslam Eserleri Müzesi'ne ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katar'da İslam Eserleri Müzesi'ne ziyarette bulundu.

Resmi ziyarette bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, buradaki programları kapsamında İslam Eserleri Müzesi'ne geldi.

Emine Erdoğan'ı burada Müze Müdürü Şeyha Nasser El-Naser ve Müze Müdür Yardımcısı Abdallah El-Dosari karşıladı.

Müzedeki "Masada Bir Yer: İslam Dünyasında Sofra, Yemek ve Ziyafet Geleneği" sergisini gezen Emine Erdoğan, eserler hakkında bilgi aldı.

İslam dünyasındaki yemek, sofra ve paylaşma kültürünün tarihsel ve kültürel gelişimini konu edinen sergiyle, yemeğin sadece beslenme biçimi değil, aynı zamanda inanç, misafirperverlik, kimlik ve toplumsal birliktelik vurgusu taşıdığını göstermenin hedeflendiği belirtildi.

Emine Erdoğan, ziyaretine ilişkin NSosyal'den yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Doha'da İslam Eserleri Müzesi'ndeki 'Masada Bir Yer: İslam Dünyasında Sofra, Yemek ve Ziyafet Geleneği Sergisi'ni ziyaret ettim. İslam dünyasının inanç, misafirperverlik ve paylaşma kültürünü vurgulayan anlamlı eserler, kadim mirasımızın inceliklerini güçlü bir dille hatırlatıyor. Bu özel ve anlamlı serginin ziyaretçilerine ilham vermesini diliyorum."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
MHP'li vekilden AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var

MHP'den AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Galatasaray'a İlkay Gündoğan şoku

Galatasaray'a İlkay şoku
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
İstinaf Zehra Kınık'ın cezasını bozdu

Fatma Zehra Kınık'a verilen hapis cezası bozuldu
Aslan 3 puan peşinde! İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçının muhtemel 11'leri

İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçının muhtemel 11'leri
Tohum makinesine düşen 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Tohum makinesine düşen 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Olaylı derbi sonrası 'hakaret' davasında Selahattin Baki'ye hapis istemi

Savcı, Fenerbahçeli eski yöneticinin hapsini istedi
Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri

Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.