Emine Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'nin 573. Yıl Dönümü Mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü kutlayarak, bu zaferin bir medeniyet anlayışının simgesi olduğunu belirtti; Fatih Sultan Mehmet Han ve şehitleri rahmetle andı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümünü kutladı.
Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Peygamber müjdesi olan İstanbul'un fethi; yalnızca bir şehrin değil; ilim, adalet ve hoşgörüyle yükselen büyük bir medeniyet anlayışının da zaferidir. Bu kutlu fethin 573'üncü yıl dönümünü kutluyor; cesareti, feraseti ve liderliğiyle tarihe yön veren Fatih Sultan Mehmet Han'ı, kahraman ordusunu ve bu aziz toprakları bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı