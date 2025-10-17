Emine Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Sıfır Atık Forumu'nda bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari ile bir araya geldi.

Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Çevre ve Şehircilik Bakanı Nuh Yılmaz, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da katıldı. İstanbul'da 'Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm' temasıyla düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun ardından İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari, Emine Erdoğan'ı düzenlenen forum nedeniyle tebrik etti. Ansari, forumun Türkiye ev sahipliğindeki ilk büyük çevre forumu olduğunu belirtti.

Shina Ansari'nin katılımı ile forumu güçlendirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Komşularla birlikte güçlü olunacağına inandıklarını, İran ile Türkiye'nin geçmişten gelen geleceğe uzanan özel bir ilişkisi olduğunu ifade etti. Emine Erdoğan, diplomaside müzakere ve barışın hakim olması gerektiğini, ne yazık ki son dönemde bölgede saldırganlığın, savaşın, çatışmanın yaygınlaştığını söyledi. Bu noktada dost ülkeler olarak birbirimize destek vermenin önemine değinen Erdoğan, Türkiye'nin İran'ın yanında olduğunun altını çizdi. Erdoğan, Ansari'nin çevre konusundaki çalışmalarını öğrendiğini ifade ederek, kendisini tebrik ederek, hangi konuda olursa o konuda iş birliğine hazır olduklarını söyledi. İran ata tohumu, bitkisel ilaçların üretimi gibi konulardaki faaliyetleri hakkında bilgi veren Erdoğan, İran'ın bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıp konusunda da öne çıktığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari, Atık konusunda İran'ın da yoğun çalışmalar yürüttüğünü ama geliştirmeyi çok istediklerini, bu konuda tecrübe ve bilgi paylaşımının önemli olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin doğal yaşamın korunması, atık yönetimi, su tasarrufu gibi çevre meselelerinde yoğun tecrübesi olduğunu, iki dost ülke arasındaki iş birliğini geliştirmenin çok doğru olacağını kaydetti. Görüşmede, Türkiye'nin net duruşunu bütün meselelerde ortaya koyduğunu, İran'ın yaşadığı sorunlarda da yanında durduğunu kaydeden Shina Ansari, teşekkür ederek, çevre konularında başarıya ulaşmak için barışın tesis edilmesinin şart olduğunu ifade etti.