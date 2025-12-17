Emine Erdoğan: Hz. Mevlana'yı, vuslatının 752'nci yılında hürmetle anıyorum
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Hz. Mevlana'yı, vuslatının 752'nci yılında rahmet ve hürmetle anıyorum" dedi.
Emine Erdoğan, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının yıl dönümü nedeniyle NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Şeb-i Arus, kalbin dilinden konuşan bir çağrı, sevgiyi merkeze alan bir irfan mirasıdır. Asırlar geçse de Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi'den yükselen hikmet, insanlığa yol göstermeye, hoşgörü ve merhamet ile insanı insana yakınlaştırmaya devam ediyor. Hz. Mevlana'yı vuslatının 752'nci yılında rahmet ve hürmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.