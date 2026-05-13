Emine Erdoğan'dan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5-7 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na ilişkin, "COP31 sürecine de önemli katkılar sunacağına inandığım zirvenin, çevre bilincini güçlendirirken, ortak sorumluluk anlayışını büyütmesini ve iklim kriziyle mücadelede kalıcı işbirliklerini desteklemesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sıfır Atık Vakfınca ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun, şimdiden Türkiye ve insanlık adına hayırlı sonuçlara vesile olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"'Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık' anlayışıyla hayat bulan forumda, 160'tan fazla ülkeden binlerce temsilci İstanbul'da, ortak evimiz dünya için buluşacak. COP31 sürecine de önemli katkılar sunacağına inandığım zirvenin, çevre bilincini güçlendirirken, ortak sorumluluk anlayışını büyütmesini ve iklim kriziyle mücadelede kalıcı işbirliklerini desteklemesini temenni ediyorum."