Emine Erdoğan'dan TOGEM-DER'in Cemre Çarşısı'na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından bu yıl 4'üncüsü " İyilik, Sürdürülebilirlik ve Dayanışma" temasıyla organize edilen Cemre Çarşısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, açılışına da katıldığı etkinliğe dair NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"TOGEM-DER'in, dördüncüsünü düzenlediği Cemre Çarşısı'nın bereketli olmasını diliyorum. Her sene olduğu gibi bu sene de sanat, spor, gastronomi, iş, medya ve moda dünyasından kıymetli isimlerle daha pek çok hayırseverin değerli katkılarıyla büyüyen bir iyilik hareketine şahitlik ettik. Ne mutlu ki gönülden verilen destekler bir ihtiyacı giderecek, sayısız tebessümün vesilesi olacak. İyilikte saf tutan tüm hayır sahiplerine ve organizasyonda emeği geçen herkese en içten şükranlarımı sunuyorum."