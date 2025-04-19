Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Erdoğan'ın "Felaket" olarak nitelediği tehlike artık kapımızda
Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı

Tutuklanan daire başkanının kasasından külçe külçe altın çıktı
Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Emine Erdoğan'dan TOGEM-DER'in Cemre Çarşısı ile ilgili paylaşım Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince (TOGEM-DER) açılan Cemre Çarşısı ile ilgili paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince (TOGEM-DER) açılan Cemre Çarşısı ile ilgili paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyilikle yoğrulan bu güzel birlikteliğin, daha nice yürekte yankı bulmasını diliyorum. Dayanışma büyüsün, gönüller daima bir olsun." ifadelerini kullandı.

"İyilikle Buluşma" etiketiyle yapılan paylaşımda, Cemre Çarşısı'ndan görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.