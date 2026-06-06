Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Festivali Mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Festivali ve Forumu kapsamında yaptığı açıklamada, sıfır atık anlayışının ortak bir yaşam kültürüne dönüşmesini ve dünyada yaygınlaşmasını temenni etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Festivali ve Forumu'na ilişkin paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık anlayışının, insanlığın ortak geleceğini koruyan güçlü bir yaşam kültürüne dönüşmesini ve bu ortak bilincin dünyanın dört bir yanında kök salmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı