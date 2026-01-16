Haberler

Emine Erdoğan'dan öğrencilere yarıyıl tatili tebriği

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarıyıl tatiline çıkan tüm öğrencileri tebrik etti.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yarıyıl tatili dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, eğitim-öğretim yılının ilk yarısını başarıyla tamamlayan tüm öğrencileri kutlayan Emine Erdoğan, "Yarıyıl tatilinin çocuklarımızın dinlenmeleri, kendilerini yeniden keşfetmeleri ve yeni hedeflere hazırlanmaları için vesile olmasını temenni ediyorum. Bilgi ve erdemle güçlenen değerli öğrencilerimizin yolu daima açık olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
