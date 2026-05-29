Emine Erdoğan'dan İstanbul'un fethi mesajı

"Peygamber müjdesi olan İstanbul'un fethi, yalnızca bir şehrin değil, ilim, adalet ve hoşgörüyle yükselen büyük bir medeniyet anlayışının da zaferidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü kutladı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Peygamber müjdesi olan İstanbul'un fethi, yalnızca bir şehrin değil, ilim, adalet ve hoşgörüyle yükselen büyük bir medeniyet anlayışının da zaferidir. Bu kutlu fethin 573. yıl dönümünü kutluyor, cesareti, feraseti ve liderliğiyle tarihe yön veren Fatih Sultan Mehmet Han'ı, kahraman ordusunu ve bu aziz toprakları bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan
