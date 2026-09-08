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Emine Erdoğan'dan "Dünya Okuma Yazma Günü" paylaşımı:

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- "'Haydi Kızlar Okula' çağrısıyla nice kız çocuğumuz okuluna kavuştu. 'Ana Kız Okuldayız' kampanyası, öğrenmenin yaşı olmadığını gösterdi. 'Okuryazarlık Seferberliği' binlerce vatandaşımızı harflerle buluşturdu. 'Nerede Kalmıştık' projesi ise yarım kalan öğrenim yolculuklarına devam etme imkanı sundu" "Bugün kalem tutan her el, okula dönen her kızımız ve öğrendiği ilk kelimenin sevincini yaşayan her insanımız, verilen emeğin en güzel karşılığıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Eylül "Dünya Okuma Yazma Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"'Haydi Kızlar Okula' çağrısıyla nice kız çocuğumuz okuluna kavuştu. 'Ana Kız Okuldayız' kampanyası, öğrenmenin yaşı olmadığını gösterdi. 'Okuryazarlık Seferberliği' binlerce vatandaşımızı harflerle buluşturdu. 'Nerede Kalmıştık' projesi ise yarım kalan öğrenim yolculuklarına devam etme imkanı sundu. Ne mutlu ki hiçbir hayal imkansızlıklar yüzünden yarım kalmasın diye attığımız bu adımlar, yıllar içinde sayısız hayatı değiştirdi.

Bugün kalem tutan her el, okula dönen her kızımız ve öğrendiği ilk kelimenin sevincini yaşayan her insanımız, verilen emeğin en güzel karşılığıdır. Her birini gönülden tebrik ediyor, öğrenmenin gücünün ve bilginin bereketinin nice yüreğe ilham olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
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