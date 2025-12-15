Emine Erdoğan'dan 'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı'na ilişkin paylaşım

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEM-DER) 'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı' açılışına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "TOGEM-DER Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı ile paylaşılan her iyiliğin kök salmasını diliyorum. Merhametin çoğaldığı yarınlar temenni ediyorum" ifadesini kullandı. Paylaşımında Erdoğan, açılış programına ilişkin videoya da yer verdi.