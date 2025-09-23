Haberler

Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler" programına ilişkin video paylaşımı Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Türkevi'nde düzenlenen, "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler" programına ilişkin video paylaştı.

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Türkevi'nde düzenlenen, "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler" programına ilişkin video paylaştı.

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Her kapının ardında bir hazine, her hazinenin ardında insanlığa emanet edilen bir miras saklıdır. Bu buluşmanın, kültürler arasındaki bağları güçlendirerek barışa, kardeşliğe ve geleceğe umut taşımasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda Emine Erdoğan ve lider eşlerinin katıldığı programdan görüntüler yer aldı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
Trump: Gazze'de barışta ısrarcıyım ama Filistin'i tanımak Hamas'a ödül

İsrail'in katliamına tek laf etmeden Hamas'ı hedefe koydu
FETÖ'nün emniyet ve öğrenci yapılanması sorumlusu yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis apar topar gözaltına aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.