Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler" programına ilişkin video paylaşımı Açıklaması

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Türkevi'nde düzenlenen, "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler" programına ilişkin video paylaştı.

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Her kapının ardında bir hazine, her hazinenin ardında insanlığa emanet edilen bir miras saklıdır. Bu buluşmanın, kültürler arasındaki bağları güçlendirerek barışa, kardeşliğe ve geleceğe umut taşımasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda Emine Erdoğan ve lider eşlerinin katıldığı programdan görüntüler yer aldı.