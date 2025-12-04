Emine Erdoğan'dan "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü" paylaşımı Açıklaması

Haberler

Emine Erdoğan'dan "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü'nün suyun akıp giden bir nimet değil, korunması gereken bir emanet olduğunu hatırlattığını belirtti.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü, bize suyun akıp giden bir nimet değil, korunması gereken bir emanet olduğunu hatırlatıyor. İşte bu nedenle Su Verimliliği Seferberliği yalnızca bir çağrı değil, toprağı, iklimi ve geleceği koruma irademizin en güçlü ifadesidir. Kaybolan her damlayı geri getiremeyiz ama bugün göstereceğimiz hassasiyetle yarınlarımızı koruyabiliriz."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
