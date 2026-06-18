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Emine Erdoğan, Bakan Kurum ile Sıfır Atık ve COP31 Hazırlıklarını Görüştü

Emine Erdoğan, Bakan Kurum ile Sıfır Atık ve COP31 Hazırlıklarını Görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u kabul etti. Görüşmede Sıfır Atık projesi, çevre politikaları ve Türkiye'nin ev sahipliğine hazırlandığı COP31 süreci ele alındı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Kurum'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'yi ziyaret ederek başta Sıfır Atık olmak üzere çevre politikalarımıza dair bilgi verdik. Ülkemizin dört bir köşesinde sürdürdüğümüz çalışmaların yanı sıra "Daha temiz, daha yeşil bir dünya" anlayışıyla hayata geçireceğimiz yeni projelerimizi ve COP31 hazırlıklarımızı anlatarak istişare ettik. Saygıdeğer Hanımefendi'ye, çevre konusundaki hassasiyeti, kıymetli destekleri ve nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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