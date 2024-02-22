Emine Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında fotoğrafları yer alan muhabirleri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, insanlığın vicdanına seslenen, dünyayı farklı pencerelerden gösteren fotoğrafları için Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerini tebrik etti.

AA'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldım. Bazen bir fotoğraf, binlerce kelimeden daha fazla şey anlatabiliyor. Savaşın yıkıcılığını, doğanın haykırışını, barışın ve sevginin gücünü... İnsanlığın vicdanına seslenen, dünyayı farklı pencerelerden gösteren fotoğrafları için muhabir arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."