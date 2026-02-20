Emine Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Emine Erdoğan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" ve Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" başlıklı fotoğraflarını tercih eden Emine Erdoğan, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" ve Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" başlıklı fotoğraflarını seçti."

Emine Erdoğan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", Harun Özalp'in "Hareket zamanı", Stuart Brock'un "Yasaya karşı", Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" ve Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" başlıklı karelerini oyladı.

"Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut", Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen", Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" ve Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" başlıklı fotoğraflarını seçen Emine Erdoğan, "Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" ve Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" başlıklı fotoğraflarına oy verdi."

Emine Erdoğan'ın "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihleri ise Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" ve "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı kareleri ile Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafı oldu.

"Yılın Kareleri oylamasına katılmaktan memnuniyet duydum"

Emine Erdoğan, oylamaya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Gerçeği görünür kılan her kare, yarınlara bırakılmış kıymetli bir hafızadır. Bu bakışın bir tezahürü olan Anadolu Ajansının 'Yılın Kareleri' oylamasına katılmaktan memnuniyet duydum. 'Gazze: Açlık' kategorisindeki her bir fotoğraf, Filistin'de bir lokmanın dahi hayatta kalma mücadelesine dönüştüğü gerçeğini bütün ağırlığıyla ortaya koyuyor. Bilhassa Filistinli bir kadının toprağa karışmış unu elleriyle ayıklayışını gösteren kare, açlığın ötesinde bir insanlık imtihanını gözler önüne seriyor ve hepimize şu sarsıcı soruyu yöneltiyor: 'Siz hiç topraktan un ayıklamak zorunda kaldınız mı?' Bu hakikati en yalın haliyle görünür kılan ve en zor şartlarda dahi insanlığın vicdanını kadrajına taşıyan bütün foto muhabirlerini yürekten tebrik ediyorum."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.