Emine Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dün ve bugün emeğiyle dünyayı değiştiren, ışığıyla yol gösteren tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.

Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla NSosyal hesabından mesaj yayımladı.

Tarihin sayfalarının kadınların sarsılmaz mücadelesiyle yazıldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün ise bu mücadele, sesini daha gür çıkarıyor, bilimin, sporun, sağlığın, sanatın, siyasetin, ekonominin tam kalbinde, değişimin öncüsü olmaya devam ediyor. Devletimiz, kadınlarımızın hayatın her alanında hak ettiği yeri alması için kararlılıkla çalışıyor. Çünkü kadın güçlü olduğunda, aile de toplum da güçlü olur. Kadın varsa, yarın vardır. Dün ve bugün, emeğiyle dünyayı değiştiren, ışığıyla yol gösteren tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA / Koray Taşdemir
