CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Ömer Faruk Eminağaoğlu: "Chp, Temyizden Vazgeçip, Hemen Olağan Kurultaya Gitmeli"

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin mutlak butlan kararında temyize gidilmemesi gerektiğini belirterek, sürecin uzamaması için seçimli olağan kurultayın hemen yapılması gerektiğini bildirdi.

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, sosyal medya hesabından, "CHP, temyizden vazgeçip, hemen olağan kurultaya gitmeli" başlıklı açıklama yaptı. Eminağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mutlak butlan kararı karşısında, CHP Genel Merkezi'nin yapması gereken, kararın temyiz edilmemesidir. Karar temyiz edilirse, Yargıtay süreci uzayacak, bu durumda da geçici yönetim dönemi sürüp gidecektir. Parti avukatı, temyizden vazgeçmelidir. Siyasi Partiler Yasası'ndaki (eski yönetimin) azami üç yıllık görev süresi 4-5 Kasım 2023 tarihine kadar zaten dolmuş olduğundan, bu durumda şimdi hemen seçimli olağan kurultay yapılacak, bu belirsizlik ortadan kaldırılacaktır."

Kaynak: ANKA
