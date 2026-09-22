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Emin Olcay, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ifade vermeye Silivri Adliyesi'ne geldi

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Emin Olcay, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ifade vermeye Silivri Adliyesi'ne geldi
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Kurtlar Vadisi Pusu'da Ömer Baba'yı canlandıran oyuncu Emin Olcay, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada ifade vermek için Silivri Adliyesi'ne geldi. Adliye girişinde konuşan Olcay, şu anda söyleyecek bir şeyi olmadığını söyledi.

'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde 'Ömer Baba' karakterini canlandıran oyuncu Emin Olcay, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek için Silivri Adliyesi'ne geldi.

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde 'Ömer Baba' karakterini canlandıran oyuncu Emin Olcay, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.

'ŞU ANDA SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK'

Adliye girişinde konuşan oyuncu Emin Olcay, "Şu anda söyleyecek bir şeyim yok, biliyorsunuz. Savcıyla bir görüşelim, ondan sonra. Size bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum, onu söyleyeyim. Başka hiçbir şey söyleyecek durumda değilim. Sadece ifademi vereyim, ondan sonra müsait olabilirsek görüşürüz sizlerle" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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