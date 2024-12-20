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Emevi Camii'nde Hafız Esad'ın İsimleri Çekiçle Kazındı

Emevi Camii'nde Hafız Esad'ın İsimleri Çekiçle Kazındı
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Şam'daki tarihi Emevi Camii'nde, hafız Esad'ın adı halk tarafından çekiçle kazındı. Esad rejiminin izleri silinmeye devam ediyor.

- Emevi Camii'nin duvarındaki Hafız Esad'ın ismi çekiçle kazındı

ŞAM - Suriye'nin başkenti Şam'daki tarihi Emevi Camii'nin duvarındaki mermerde yer alan Hafız Esad'ın adı, halk tarafından çekiçle kırılarak silindi.

Suriye'de Esad rejiminin izleri silinmeye devam ediyor. Başkent Şam'ın sembolü olan tarihi Emevi Camii'nin duvarındaki mermer kitabede bulunan eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın adı, cuma namazını kılmak üzere camiye gelenler tarafından silindi. Merdivenle duvara tek tek tırmanan Suriyeliler, mermerdeki Hafız Esad'ın ismini çekiçle kazıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL COŞKUN - Güncel
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