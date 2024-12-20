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Emevi Camii'nde Esad Sonrası İkinci Cuma Namazı Kılındı

Emevi Camii'nde Esad Sonrası İkinci Cuma Namazı Kılındı
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Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii'nde, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ikinci cuma namazı büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Namaz sonrası Suriyeliler özgürlüklerini kutlayarak tekbir getirdi.

- Emevi Camii'nde Esad sonrası ikinci cuma namazı

ŞAM - Suriye'nin başkenti Şam'daki tarihi Emevi Camii'nde Esad rejiminin devrilmesinin ardından ikinci cuma namazı kılındı.

Suriye'nin başkenti Şam'da halk, Esad rejiminin ardından ikinci cuma namazını kılmak üzere tarihi Emevi Camii'ne akın etti. Çok sayıda kişi avluda ve içeride saf tutarak cuma namazını eda etti. Suriyeliler, namazın ardından tekbir getirerek özgürlüğü kutladı.

Şam'ın sembolü

Emevi Camii, 714 yılında ibadete açılmıştı. Hadisler ve Şam geleneğine göre Emevi Camii'nin bir minaresine Hazreti İsa'nın kıyamet günü öncesinde gökten ineceği ve Müslümanları bir araya toplayarak bir diriliş gerçekleştirileceğine inanılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN - Güncel
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